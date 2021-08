La vie bascule en Afghanistan – «Les talibans veulent nous amadouer mais nous avons peur» À Kaboul, les femmes et les classes moyennes redoutent que les islamistes n’abolissent tous leurs droits. Certains sont tentés par l’exil, d’autres ont déjà changé de vie. Margaux Benn

Les talibans montrent pour l’instant à Kaboul une image visant à amadouer la population, tout en restant flous sur leurs intentions. 18 août 2021. KEYSTONE

«Après vingt années de combat, nous avons émancipé le pays.» Voici ce qu’assurait avec aplomb, au début de sa première conférence de presse depuis l’entrée des talibans dans Kaboul, le porte-parole du mouvement islamiste, Zabihullah Mujahid. Ce dernier a même ajouté que le mouvement s’engageait à laisser les femmes travailler «dans le respect des principes de l’islam», sans donner d’autre précision.

«Talibans ou Daesh, ils haïssent les femmes et la culture.» Heelai, étudiante à Kaboul

À travers l’Afghanistan, les femmes ont pourtant déjà commencé à disparaître de l’espace public, et de nombreux témoignages émergent sur de nouvelles restrictions dont elles font l’objet: certaines auraient été refoulées d’universités en province, d’autres empêchées par des talibans d’accéder à l’aéroport de Kaboul, au motif qu’il ne serait pas moral de laisser une femme voyager seule. Dans plusieurs commerces et hôtels, les employés masculins laissent pousser leur barbe, et l’on ne voit plus de personnel féminin.