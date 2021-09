Diplomatie – Les talibans veulent s’adresser à l’ONU au nom de l’Afghanistan Les Nations Unies n’ont pas encore tranché qui représenterait l’Afghanistan à l’Assemblée générale annuelle qui s’est ouverte mardi pour une semaine.

Un combattant taliban à Herat, le 19 septembre 2021. AFP

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, a demandé dans une lettre à s’exprimer devant l’Assemblée générale annuelle de l’ONU au nom de l’Afghanistan, selon un porte-parole de l’organisation mondiale.

Les Nations Unies n’ont pas encore tranché qui représenterait ce pays dans la réunion qui s’est ouverte mardi pour une semaine, l’ambassadeur de l’ancien gouvernement déchu ayant aussi demandé à prendre la parole, a ajouté le porte-parole, Stéphane Dujarric.

Les deux demandes concurrentes sont dans les mains de la «commission des accréditations», a-t-il ajouté, sans préciser si celle-ci se réunirait avant lundi, dernier jour de la semaine d’interventions des dirigeants des pays de la planète à la prestigieuse tribune new-yorkaise de l’ONU.

Ashraf Ghani a été «renversé»

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a d’abord reçu le 15 septembre une lettre de l’actuelle représentation permanente de l’Afghanistan, signée de son ambassadeur Ghulam Isaczai. Ce dernier est indiqué comme «chef de délégation» pour l’Assemblée générale, a rapporté Stéphane Dujarric.

Ensuite, le 20 septembre, Antonio Guterres «a reçu une lettre à en-tête du ministère des Affaires étrangères de l’Émirat islamique d’Afghanistan», signée par le chef de la diplomatie désigné par les talibans après leur arrivée au pouvoir mi-août.

Amir Khan Muttaqi «demande à participer» au grand rendez-vous diplomatique mondial, a ajouté le porte-parole, sans préciser s’il entendait parler en personne à New York ou par vidéo enregistrée, comme c’est autorisé cette année en raison du Covid-19. Dans sa lettre, le ministre taliban souligné qu’Ashraf Ghani a été «renversé» et que les pays à travers le monde «ne le reconnaissent plus comme président» de l’Afghanistan.

Le gouvernement taliban pas reconnu

Un porte-parole des talibans à Doha, Suhail Shaheen, est désigné ambassadeur d’Afghanistan à l’ONU, selon cette lettre. La plupart des gouvernements de la planète n’ont pas encore reconnu le gouvernement nommé par les talibans, exigeant auparavant qu’il remplisse plusieurs conditions, dont le respect des droits des femmes et son engagement à laisser partir d’Afghanistan ceux qui le souhaitent.

La commission des accréditations est composée de la Russie, la Chine, les États-Unis, la Suède, l’Afrique du Sud, le Sierra Leone, le Chili, le Bhoutan et les Bahamas. Dans le cas de deux demandes de représentation diplomatique pour un État-membre, les membres de la commission se sont souvent abstenus dans le passé de trancher sur le fond en renvoyant la question à l’Assemblée générale pour qu’elle se prononce lors d’un vote, indique à l’AFP une source diplomatique.

AFP

