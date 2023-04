Inflation sur les factures d’électricité – Les tarifs de Romande Energie sont-ils abusifs? Le distributeur vend son électricité plus cher que beaucoup d’autres, tout en annonçant des bénéfices en forte hausse. Les consommateurs grincent des dents. Marie Maurisse

Dans sa maison de Saint-Cergue, Didier Cavroy paie plus de 32 centimes le kW/h. Un prix qu’il estime disproportionné, alors que son distributeur Romande Energie affiche des résultats insolents. Patrick Martin/24Heures PATRICK MARTIN/24HEURES

Dans sa maison de Saint-Cergue, Didier Cavroy fulmine. Pour s’éclairer, se chauffer ou cuisiner, il a besoin d’électricité, qui lui coûte plus de 32 centimes le kilowatt/heure. Ce tarif, le Vaudois le connaît par cœur. Depuis que Romande Energie a annoncé, le 1er janvier dernier, augmenter ses prix de 52% (hors taxes et TVA), il ne cesse d’interpeller par courrier sa commune, les autorités cantonales et même fédérales.