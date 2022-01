Artisans de l’ombre – Les techniscénistes ont mille cordes à leur arc La mise en place d’un CFC a permis de reconnaître le métier de spécialiste de la technique de la scène. Polyvalents, ces pros sont très demandés. Natacha Rossel

Sophia Meyer et Quentin Brichet ont décroché leur CFC de techniscénistes. Odile Meylan

Aux abords du plateau, les coulisses fourmillent. Souvent vêtus de noir, les techniciennes et techniciens du spectacle montent et bougent les décors, braquent les projecteurs, manient les consoles du son, activent la machinerie et assurent les captations vidéo. Artisanes et artisans de l’ombre, ces couteaux suisses de la technique pratiquent plusieurs métiers en un.

Depuis dix ans, cette polyvalence est attestée par un certificat de capacité (CFC) mis sur pied par Artos (Association romande technique organisation spectacle) et son pendant alémanique, l’association SVTB-ASTT. Reconnu, le métier est désormais clairement identifié: les professionnelles et professionnels sont des techniscénistes.