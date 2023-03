Manque de neige – Les téléskis de la vallée de Joux continuent d’y croire Les quatre stations ont très peu, voire pas tourné. Si l’avenir du ski de piste à la Vallée semble incertain, il bénéficie d’un fort soutien public. Fabien Lapierre

La saison n’aura duré que dix jours pour les quatre remontées mécaniques de Téléski du Lac de Joux SA, à L’Abbaye. Odile Meylan

«C’est une crouille saison!» Il ne mâche pas ses mots, Roland Pesenti. Le président de Téléski des Mollards SA, au Brassus, n’a pu ouvrir son installation que dix-huit jours cet hiver, marqué par le manque de neige. Or, les meilleures années, les perches tournaient jusqu’à cinquante jours. Mais ces derniers temps, la moyenne se situe en dessous d’une trentaine, tandis que les remontées mécaniques étaient même restées à l’arrêt l’hiver 2018-2019. L’avenir du ski de piste à la vallée de Joux se fait de plus en plus incertain.