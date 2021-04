Météo – Les températures chutent à cause d’un front froid en Suisse Les prochaines nuits promettent d’être glaciales en Suisse, avec de la neige et des minima situés entre -2 et -8 degrés selon les régions.

Un puissant front froid a envahi la Suisse dans la nuit de mardi à mercredi, entraînant une chute des températures. Selon SRF Meteo, la neige a fait son apparition jusque dans des localités de basse altitude.

L’or blanc accumulé sur certaines routes pourrait finir par provoquer des glissades, selon le service météorologique. Des pluies verglaçantes sont également à prévoir. Dans le nord de la Suisse, les températures devraient descendre jusqu’à -2 degrés à l’ouest mardi et jusqu’à -4 degrés en Suisse orientale.

Les prochaines nuits promettent d’être glaciales. Les minima se situeront entre -2 et -8 degrés selon les régions. Le temps sera plus froid dans les zones creuses du relief, parfois aussi sur les terrains en pente. Pendant la journée, les températures maximales n’atteindront qu’entre 3 et 6 degrés.

Mardi et mercredi, le temps sera en partie ensoleillé en plaine et en Valais central avec seulement de rares giboulées de neige ou de grésil, détaille de son côté MétéoSuisse. En montagne par contre et notamment le long des versants nord des Alpes, les averses de neige seront plus fréquentes dans une atmosphère hivernale.

Cultures menacées

Le ciel devrait se dégager dans la nuit de mercredi à jeudi. À la faveur d’une nuit claire et sans vent, les températures baisseront alors rapidement en plaine, provoquant de très fortes gelées généralisées. Une nouvelle nuit de gel est encore à craindre entre jeudi et vendredi, mais moins marquée que la précédente.

Il faut s’attendre à ce que le gel abîme les fleurs des fruits, avertit SRF Meteo. Les vignes, quant à elles, ne devraient pas être endommagées, leur stade de développement étant encore trop précoce. Ce n’est pas la première fois que la Suisse est confrontée à une vague de froid au mois d’avril. Il y a deux ans, un phénomène météorologique similaire avait amené une grande quantité de neige sur le Plateau. Et autour du 20 avril 2017, un froid très prononcé avait causé d’importants dégâts aux cultures.

