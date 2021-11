Météo en Suisse – Les températures ont chuté sous zéro degré en plaine La nuit a de nouveau été très fraîche dans de nombreuses régions du pays, y compris à basse altitude. MeteoNews a notamment mesuré -3,3 degrés à Sion et -2,6 degrés à Fribourg.

Il a fait -3,3 degrés à Sion dans la nuit de samedi à dimanche. (Photo d’archives) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les températures ont glissé sous la barre du zéro degré dans certaines zones de basse altitude dans la nuit de samedi à dimanche. Il a de nouveau fait très froid en montagne, par exemple à la Glattalp (SZ), à 1885 mètres d’altitude, avec -24 degrés.

Les températures les plus basses ont été mesurées tôt le matin, principalement dans les vallées alpines en haute altitude et enneigées, indique dimanche MeteoNews sur Twitter. À Samedan (GR), situé 1705 mètres au-dessus du niveau de la mer, il a fait -17,9 degrés.

À Andermatt (UR), à 1442 mètres d’altitude, -15,5 degrés ont été enregistrés. En Suisse romande, la palme du froid le plus mordant revient à la Brévine (NE), située à 1050 mètres, avec -7,4 degrés.

Sous zéro degré en plaine

Les températures sont également descendues sous la barre des zéro degré dans les zones à plus basse altitude, dépourvues de brouillard. Un minimum de -5,3 degrés a par exemple été mesuré aux Grisons, à Schiers (660 mètres).

Il a fait -4,8 degrés à Thierachern (BE), situé à 570 mètres au-dessus de la mer et -4,3 degrés à Ebnat-Kappel (SG), à 620 mètres. Le service météorologique a mesuré -4 degrés à Berne-Belpmoos, -3,3 degrés à Sion et -2,6 degrés à Fribourg.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.