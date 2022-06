Météo – Les températures sont restées élevées durant la nuit en Suisse Il n’est pas exclu que la barre des 37 degrés soit atteinte dans l’après-midi en Suisse, ce qui constituerait un nouveau record pour le mois de juin.

La nuit n'a pas vraiment apporté de fraîcheur en Suisse (archives). KEYSTONE/EPA/FRANZISKA KRAUFMANN

La nuit de samedi à dimanche a été tropicale dans de nombreux endroits de Suisse, c’est-à-dire avec des températures supérieures à 20 degrés Celsius. Les régions les plus impactées ont été celles où soufflait le foehn, a indiqué SRF Meteo sur Twitter.

Le mercure affichait encore 28 degrés à 04h20 à Gersau (SZ), 27,3 degrés à Altdorf (UR), 26,3 degrés à Oberriet/Kriessern (SG) et 26,2 degrés à Evionnaz (VS), a précisé SRF Meteo. Samedi soir vers 22h00, le thermomètre atteignait près de 30 degrés à Genève et à Bâle, avait annoncé MeteoNews.

Les températures maximales devraient encore une fois se situer entre 32 et 36 degrés dimanche. Selon SRF Meteo, il n’est pas exclu que la barre des 37 degrés soit atteinte dans l’après-midi, ce qui constituerait pour la Suisse un nouveau record pour le mois de juin.

Le début de la semaine prochaine sera également marqué par des températures supérieures à 30 degrés, mais cela ne devrait pas suffire pour atteindre des records absolus.

ATS

