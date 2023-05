Enquête conjoncturelle – Les tensions mondiales pèsent sur le moral des entreprises vaudoises La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie dresse un portrait contrasté de l’économie du canton. Alain Detraz

Les entreprises actives dans la transition énergétique souffrent particulièrement du manque de main-d’œuvre. KEYSTONE/Julien Grindat

Selon les résultats de l’enquête conjoncturelle de printemps de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), les entreprises vaudoises tirent un bilan positif de l’année 2022, malgré la forte pression sur les prix. Alors que 45% des entités sondées (745 entreprises ont répondu, représentant 57’000 emplois) ont annoncé une marche des affaires bonne à excellente, un tiers des industriels ont toutefois vu leur bénéfice reculer en 2022 en raison de la forte pression sur les prix. En quinze ans d’enquêtes, la CVCI note que le baromètre des préoccupations n’a jamais été aussi bas: 90% des sondés affichent leurs inquiétudes vis-à-vis de la situation économique globale.

«Il y a une pénurie de main-d’œuvre à tous les niveaux de formation.» Patrick Zurn, responsable économique à la CVCI

Pour 2023, la situation bénéficiaire devrait être stable ou en hausse pour près de neuf entreprises sur dix, et un quart des entreprises prévoit d’augmenter ses effectifs d’ici à décembre. Les investissements sont également attendus en légère hausse, tant dans l’industrie que dans les services. Cependant, le baromètre des préoccupations montre que près de 90% des entités sondées s’inquiètent de la situation économique générale. «C’est une situation paradoxale, note Patrick Zurn, responsable économique à la CVCI. Entre les indicateurs internes et la situation géopolitique globale, il y a un écart qui met une fois de plus la résilience de l’économie vaudoise en avant.»

La faveur aux employés

Fait marquant, plus de la moitié des entreprises rencontrent actuellement des difficultés à recruter du personnel, en particulier les entreprises de plus de 100 collaborateurs. «Il y a une pénurie de main-d’œuvre à tous les niveaux de formation, constate Patrick Zurn. Les entreprises actives dans la transition énergétique sont particulièrement concernées.» Et la tendance devrait durer puisque l’on anticipe les départs en retraite de la génération des baby-boomers. Ainsi, de plus en plus, les employés semblent tenir le couteau par le manche et peuvent se permettre des revendications. «Le salaire passe au second plan face à des demandes de flexibilité dans les horaires de travail», indique le responsable.

Ainsi, les entreprises tentent de fidéliser leur personnel par le biais de différentes mesures, comme la flexibilisation du temps de travail, le soutien à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ou encore l’amélioration des rapports hiérarchiques. La CVCI s’engage également à améliorer l’attractivité de la formation professionnelle et sa capacité à s’adapter et à répondre aux besoins du marché.

