Crise des sous-marins australiens – Les tensions restent vives entre Londres et Paris Avec le partenariat Aukus, le gouvernement britannique se sent, peut-être illusoirement, conforté dans sa stratégie mondiale. Aux dépens de sa relation avec la France, très fragilisée. Tristan de Bourbon - Londres

L’accord Aukus constitue un indéniable succès diplomatique pour Boris Johnson. REUTERS

Liz Truss est enthousiaste. Au cours des deux dernières années, cette politicienne britannique s’est démenée à la tête du Ministère du commerce international pour signer le plus grand nombre possible de contrats de libre-échange. Elle a ainsi promu «Global Britain» (la «Grande-Bretagne mondiale»), la stratégie diplomatique du premier ministre Boris Johnson.

Mercredi dernier, son univers a changé d’envergure. Elle a été mutée à la tête du Ministère des affaires étrangères et a alors appris que son pays dévoilerait quelques heures plus tard son nouveau partenariat en matière de sécurité avec les États-Unis et l’Australie, nommé Aukus. Cette alliance se situe dans la droite ligne de son travail. Avec un résultat évident à ses yeux: «La Grande-Bretagne mondiale plante son drapeau sur la scène mondiale», comme elle l’a écrit dans une tribune publiée dimanche dans «The Telegraph». «C’est bien plus que de la politique étrangère abstraite, c’est servir les citoyens à travers le Royaume-Uni et au-delà en s’associant à des pays partageant les mêmes idées pour créer des coalitions basées sur des valeurs et des intérêts partagés.»