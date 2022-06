Festival d’art en milieu urbain – Les tentacules du Poulpe Festival dévoilent leurs secrets Cirque, cinéma, photo ou musique sont au programme du nouveau rendez-vous culturel payernois de l’automne. Sébastien Galliker

Une partie de l’organisation du Baby Poulpe Festival de Payerne, avec Logan Duc, Océane Torche, Yann Gilliand, Kate Savoy et Jenna Meister, présidente. SÉBASTIEN GALLIKER

Un programme coloré et diversifié «pour une période de l’année un peu creuse à Payerne», dixit Jenna Meister, présidente d’organisation du Baby Poulpe Festival. Prévue le 16 septembre 2022, cette soirée gratuite doit donner un avant-goût aux Broyards de ce que sera le Poulpe Festival dans quelques années. Un rendez-vous artistique mêlant plusieurs disciplines, avec la tête de la bête comme centre névralgique sur la place du Marché de Payerne et des tentacules dans les principales rues.

«La chanson française des Fils du facteur en ouverture pendant le souper et le ska punk de Todos Destinos pour digérer la saucisse.» Logan Duc, coresponsable de la programmation

Pour cette première édition, dotée d’un budget de 53’000 francs, dont 30’000 assurés par la Commune de Payerne, le poulpe sera pourvu de quatre tentacules. «La musique sera à l’honneur sur la place du Marché, avec la chanson française des Fils du facteur en ouverture pendant le souper et le ska punk de Todos Destinos pour digérer la saucisse», a présenté Logan Duc, coresponsable de la programmation, mardi 14 juin, lors d’une conférence de presse.

Emy Vauthey, la libellule

Si des food trucks proposeront aussi leurs produits au pied de l’Abbatiale, d’autres découvertes attendent les visiteurs en ville. «Le Cirque La Compagnie prendra de la hauteur pour une performance aussi physique que verbale, sur la place Paray-le-Monial», assure Yann Gilliand, coresponsable. Les artistes de la Compagnie O’Chap, avec Emy Vauthey, la libellule de la Fête des Vignerons, illumineront les jardins de Cluny.

«On va rajouter au moins un jour en 2023. Par contre, l’idée n’est pas de rajouter des tentacules, mais de les densifier.» Jenna Meister, présidente du Baby Poulpe Festival

Deux Payernois, le vidéaste Pablo Delpedro et le photographe Simon Brunet, présenteront aussi leurs œuvres. Enfin, les caves seront investies par Thomas Laigle, l’artiste M-O-M, un éclairagiste et concepteur sonore et Goblin Vision, qui redonne vie à de vieux tubes cathodiques.

Après cette édition réduite, une programmation plus charpentée est envisagée par le biais d’un financement participatif ou l’organisation d’afterworks. «On va rajouter au moins un jour en 2023. Par contre, l’idée n’est pas de rajouter des tentacules, mais de les densifier», conclut Jenna Meister.

