Nouveau festival d’art urbain – Les tentacules du poulpe prennent l’abbatiale d’assaut Le rendez-vous culturel payernois de l’automne s’installe à la place du Marché et dans ses environs. Sébastien Galliker

Les tentacules du Baby Poulpe Festival ont envahi le clocher de l’abbatiale de Payerne. DR

Né d’un brainstorming de la ville pour développer son offre culturelle juste avant la pandémie et attendu depuis des mois, le Baby Poulpe Festival a pris d’assaut l’abbatiale de Payerne ce mardi. À l’instar du clin d’œil des Brandons, ses tentacules ont envahi le clocher de l’emblématique monument payernois. Ce vendredi 16 septembre, le festival multi-arts installera sa scène principale au pied du site millénaire, sur la nouvelle place du Marché, dès 16 heures.

«L’idée est de montrer un avant-goût de ce qu’on souhaite offrir, avec une programmation très condensée, sur une seule soirée.» Jenna Meister, coordinatrice communication et programmation du Baby Poulpe Festival

Pour cette première, une version «baby» du futur Poulpe Festival, «l’idée est de montrer un avant-goût de ce qu’on souhaite offrir, avec une programmation très condensée, sur une seule soirée», explique Jenna Meister, coordinatrice communication et programmation. Tout en espérant rentrer dans leurs frais, les organisateurs, une association réunissant déjà une cinquantaine de membres, vont lancer un financement participatif pour l’édition 2023, qui étendra ses tentacules sur plusieurs jours.

Cirque, musique ou photo

Car le principe du rendez-vous est une tête de poulpe comme centre névralgique de l’événement sur la place du Marché et des tentacules dans les principales rues des environs. Au centre, divers food truck et une soirée de concerts avec Les Fils du Facteur, les Todos Destinos et la Baraque sont au programme.

Diverses autres disciplines seront à découvrir à proximité, dont la présence d’un invité surprise à la rue Montpellier. Adepte d’astrophotographie, Alessio Crudo fera voyager les visiteurs à des années-lumière de la Terre. «Ses œuvres de galaxies seront accompagnées de codes QR pour que le public puisse écouter ce que représentent ces tableaux pour lui», détaille Jenna Meister.

Pour le reste, le cirque La Compagnie va prendra ses quartiers à la place Paray-le-Monial, tandis que Les jardins de Cluny accueilleront la compagnie O’Chap. Installations de conceptions sonores, photos ou projections sont encore au menu.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.