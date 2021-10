Phénomène de société - Les tenues de «Squid Game» font fureur pour Halloween

La série coréenne ultraviolente s’envole au hit-parade mondial des déguisements. Ici aussi, des ados, jeunes adultes et même des enfants les réclament.

En moins de temps qu’il ne faut pour zapper, «Squid Game» a dicté sa loi pour Halloween. Rien d’étonnant quand on sait que la série coréenne s’est hissée à la première place des vues sur Netflix, débordant jusque dans les cours de récréation.

Le fameux survêtement vert ou les baskets Vans des participants au machiavélique concours se sont arrachés. Mais, pour le 31 octobre, le plus prisé reste la tenue des gardes: uniforme rouge et masque noir siglé d’un rond, carré ou triangle. À tel point que, pour éviter toute dérive, des écoles de New York ont banni les déguisements en lien avec la fiction, interdite aux moins de 16 ans en raison de sa violence.