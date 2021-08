Soutien aux restaurateurs – Les terrasses d’Yverdon gagnent une heure Les établissements qui en font la demande pourront fermer une heure plus tard les week-ends d’août en extérieur. Erwan Le Bec

Le croisement entre le Coq et la Brass’rY, l’un des épicentres des soirées estivales d’Yverdon. Il sera prolongé à 1 h du matin, les week-ends d’août. OLIVIER ALLENSPACH/24HEURES

Tous en terrasse! La Ville d’Yverdon a annoncé lundi l’extension potentielle des heures d’ouverture des terrasses d’établissements, les vendredis et samedis du mois d’août, sur demande. Concrètement, cela veut dire qu’il sera possible de siroter son jus jusqu’à 1 h du matin dans certains endroits.

La demande, pour soutenir les établissements en temps de pandémie et relancer la vie nocturne, avait été faite par l’UDC et soutenue par le Conseil communal à la mi-juin. À l’époque, la municipale en charge émettait des doutes. Le changement de législature, s’il a reporté la question de plus d’un mois, a visiblement changé la donne. «Il y a une marge de manœuvre dans la législation, qui permet aux Communes de proposer ces prolongations sur un mois, avance le nouveau municipal de la Sécurité, le PLR Christian Weiler. Mais au-delà, l’examen par le Canton est beaucoup plus poussé.»

Une décision saluée

Même si ce «petit pas» tombe ainsi tard, soit après la coupe d’Europe, à la veille de la fin des Jeux olympiques et en période assez maussade, la mesure est bien accueillie par les restaurateurs.

«Une très belle surprise! J’ai déjà déposé un dossier. Cela fait partie des choses qu’on demande depuis longtemps et qui aideraient beaucoup: en été, dès qu’on ferme la terrasse, ce n’est plus vraiment la peine de rester ouvert, plus personne ne vient à l’intérieur», souligne Irena Jeremic, patronne de la Brass’rY.

Un contrôle des horaires «strict»

«Nous sommes conscients que cela ne fera pas que des heureux, notamment auprès des riverains, enchaîne le municipal. Mais le contrôle des horaires sera strict.» Une éventuelle prolongation pour l’été prochain, notamment sous l’angle des déplacements des noctambules à la fermeture, sera étudiée avec le Canton.

Quant à l’UDC Ruben Ramchurn, qui avait également demandé une prolongation pour les boîtes de nuit et jusqu’à 4 h du matin, il entend revenir à la charge.

