Réouvertures de ce lundi – Les terrasses redonnent le sourire aux habitués des bistrots Dès le matin, la clientèle en manque d’interactions sociales s’est précipitée dans les établissements à nouveau ouverts. Alain Detraz

S’il était encore possible de trouver des places à midi, les terrasses les plus ensoleillées de Lausanne ont fait le plein. Florian Cella Dans le quartier du Flon, les tables libres étaient rares. Florian Cella «C’est un moment de rencontre et d’improvisation qui nous a beaucoup manqué», témoignent David, Joe et Madeleine. Florian Cella 1 / 4

À l’annonce de la réouverture des terrasses, dans des conditions strictes, les cafetiers et restaurateurs oscillaient entre joie et mécontentement, selon leur situation particulière. Mais en ce lundi ensoleillé, la bonne humeur s’est répandue dans les établissements publics. «Enfin!» le mot revient à chaque conversation. Reste que la situation n’est pas idéale pour les patrons.

À Yverdon, qui a annoncé lundi en fin de matinée qu’elle prolongeait jusqu’au 31 décembre l’extension des terrasses, les clients ont d’emblée montré qu’ils entendaient bien en profiter. À l’heure du café déjà, les espaces exposés au soleil avaient fait le plein. «C’était un peu la panique. Avec la bise qui soufflait hier (ndlr: dimanche) et les températures quand même basses, on ne savait pas trop quoi faire», explique Juliette Wiehe, patronne du Trèfle gourmand, sur la place Pestalozzi. Mais les clients ont répondu présent. «À 9h30, on n’avait plus un croissant. Ce n’était vraiment pas idéal, mais on a expliqué et je crois que les gens ont compris. Sans doute parce qu’ils sont trop contents de pouvoir à nouveau s’asseoir à la table d’un bistrot. Ce qui est sûr, c’est qu’on sera mieux organisé mardi.»