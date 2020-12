Pandémie – Les tests de masse dans les Grisons se terminent Le projet pilote grison s’est déroulé dans 19 communes de Haute-Engadine. Seules 1% des 15’000 personnes testées sont positives.

Les tests de masse pour le coronavirus effectués de vendredi à dimanche dans le sud des Grisons ont révélé 1% de cas positifs. Au total, 15'151 personnes se sont portées volontaires pour se faire tester.

C’est la première fois en Suisse que des tests de masse sont réalisés. Le projet pilote grison s’est déroulé dans 19 communes de Haute-Engadine (Bernina), de Basse-Engadine et du Val Müstair ainsi que des vallées italophones de Poschiavo et de Bregaglia (Maloja).

Le taux de positivité de 1% correspond aux prévisions, a indiqué lundi le gouvernement du canton des Grisons. Ce taux varie d’une région à l’autre: 2,2% pour Bernina, 0,68% pour la Basse-Engadine et le Val Müstair et 0,82% pour Maloja. Au total, 150 personnes asymptomatiques ont pu être repérées et mises en isolement.

Diminuer les contacts

Les chiffres montrent que les personnes qui sont porteuses du virus mais qui ne présentent aucun symptôme contribuent «de manière significative à la propagation et au maintien de la pandémie», souligne l’exécutif. Il est donc «fondamental» de diminuer les contacts et respecter les mesures de distance et d’hygiène.

Les tests de masse dans le sud des Grisons donnent «un instantané significatif» de la situation. Des tests de suivi seront effectués dans certaines régions.

Plus de 1000 personnes mobilisées

Les tests réalisés sur 23 sites se sont déroulés sans problème. Dans certains cas toutefois, le résultat du test a pris un peu de retard. Plus de 1000 personnes ont été mobilisées pour cette opération: 60 médecins, 354 employés du secteur de la santé, 444 personnes de l’administration et 177 personnes pour assurer la sécurité.

Les communes étaient bien préparées. Elles ont mis en place l’infrastructure nécessaire dans un délai très court. Ce projet pilote constitue une expérience qui sera utile pour des tests de masse à plus grande échelle, estime le gouvernement grison.

ATS/NXP