Dépistage du Covid à l’école – Les tests rapides réservés aux élèves de secondaire Les parents des écoliers de la 9e à la 11e année doivent dire s’ils sont d’accord que leur enfant passe un test antigénique en cas de «suspicion de foyer infectieux» dans sa classe. Vincent Maendly

Le dépistage du Covid à l’école se fera en cas de suspicion de foyer infectieux. EPA/LAURENT GILLIÉRON

Les tests Covid antigéniques, qui donnent des résultats en moins de trente minutes, ont débarqué dans les écoles. En date du 9 novembre, le DFJC a envoyé à tous les parents d’élèves de cycle secondaire (de la 9e à la 11e année et RAC) un courrier avec coupon-réponse, leur demandant s’ils sont d’accord que leur enfant subisse un frottis nasopharyngé au cas où une «suspicion de foyer infectieux» planerait sur leur classe. Les tests sont effectués par une équipe mobile d’infirmières scolaires dûment formées.

Eviter que le doute ne persiste

Le protocole est le suivant: «Si trois élèves d’une même classe ont attrapé le Covid sur une période de cinq jours, une enquête d’entourage est déclenchée, détaille la ministre Cesla Amarelle. Soit on arrive à déterminer à quelle occasion le virus s’est propagé entre camarades, par exemple lors d’un anniversaire autour d’une raclette, et alors toute la classe est mise en quarantaine. Soit le doute d’une contamination en classe persiste, et dans ce cas on teste les élèves.»

Le but est d’éviter au maximum de devoir fermer des classes. «Si le test est positif, les parents sont appelés – l’annonce se fait en dehors du temps scolaire – et l’enfant entre en quarantaine, développe la conseillère d’État. Si le test est négatif, un SMS est envoyé aux parents. L’élève continue de venir à l’école.»

Les parents refusant que leur ado soit testé à l’école doivent le signifier au secrétariat et sont invités à l’emmener dans un centre de dépistage. À défaut de quoi, l’enfant «devra rester en quarantaine pendant dix jours», stipule le courrier.

Deux classes ont d’ores et déjà dû passer un dépistage. Il n’est pas prévu de tester les élèves de primaire, peu touchés par le Covid et considérés comme peu contagieux.