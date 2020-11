Lutte contre la pandémie – Les tests rapides toujours attendus en pharmacie Alors que les Fribourgeois ont accès aux tests antigéniques dans les officines, les Vaudois attendent toujours. Un pharmacien de Bulle craint des reports. Lise Bourgeois

C’est ainsi que se présente un test positif de dépistage du coronavirus. Vaud les utilise désormais dans les filières d’Unisanté. Fribourg les a introduits dans quatre pharmacies. Keystone-sda.ch

Alors que Fribourg a autorisé mardi quatre de ses pharmacies et certains cabinets médicaux à procéder à des tests rapides de dépistage du coronavirus, Vaud attend encore. Le canton s’en tient pour l’heure à un déploiement dans les filières d’Unisanté. Même si les médecins généralistes et les pharmaciens («24 heures» du 31 octobre et du 5 novembre) ont demandé à pouvoir les réaliser, les instances sanitaires préfèrent les leur accorder «dans un deuxième temps». Une stratégie qui n’est pas bien comprise dans le canton voisin.

À Bulle, la pharmacie Repond se trouvait mardi matin déjà en mode «non-stop», selon Jeremy De Mooij, pharmacien et suppléant de la pharmacienne cantonale dans la task force sanitaire fribourgeoise. «Nous avons un quota autorisé de 100 tests par mois et par pharmacie, explique le spécialiste. Mais je pense que nous allons les égrainer en une journée!»