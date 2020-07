Liaisons Lausanne-Paris – Les TGV relancent leur offre via Vallorbe Mis à l’arrêt par le virus, Lyria remet progressivement en service ses rames. Dès le 4 juillet, Lausanne et Paris seront reliés par deux allers-retours quotidiens circulant sur la ligne du Jura. R.B.

En septembre, Lausanne retrouvera ses trois liaisons quotidiennes avec la capitale française, via la ligne passant par Vallorbe. Keystone

Les TGV Lyria reprennent des couleurs. Mis à l’arrêt par la pandémie, le trafic TDG entre la Suisse et la France revient très progressivement à la normale. Dès le 4 juillet, Lausanne et Paris seront reliés par deux allers-retours quotidiens circulant sur la ligne du Jura. Plus généralement, 70% des liaisons TGV entre la France et la Suisse seront remises en service. Cette date marque aussi le retour de la restauration à bord des rames.

En septembre, Lausanne retrouvera ses trois liaisons quotidiennes avec la capitale française, via la ligne passant par Vallorbe. Le trafic TGV entre la France et la Suisse reprendra, lui, à 85%. Le plan de la remise en service de la desserte TGV est publié sur le site de Lyria.