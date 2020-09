Démocratie – Les Thaïlandais défient leur roi fantasque Les appels à réformer la monarchie ont résonné ce week-end à Bangkok lors d’une mégamanifestation, au mépris de la redoutable loi de lèse-majesté. Andrés Allemand Smaller

Des centaines de policiers sans armes ont empêché les manifestants de se rendre devant la maison du gouvernement. AFP

Ils ont osé. Par dizaines de milliers, les Thaïlandais ont défié leur roi ce week-end en descendant dans les rues de Bangkok pour réclamer une réforme de la monarchie, la démission du gouvernement putschiste et une nouvelle Constitution plus démocratique. C’est un tabou absolu qui a ainsi été brisé lors de la plus grande manifestation de ces dernières années, avec 18’000 participants selon les autorités mais 50’000 selon d’autres observateurs.