Six spectacles à voir – Les théâtres célèbrent les 400 ans de Molière Jean-Baptiste Poquelin naissait le 15 janvier 1622. Plusieurs de ses pièces, parfois revisitées, seront à l’affiche ces prochains mois. Natacha Rossel Katia Berger

«Le Tartuffe» interprété par Guillaume Bailliart. Mathilde Delahaye

«Couvrez ce sein que je ne saurais voir», «Que diable allait-il faire dans cette galère?» «Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour»… On connaît par cœur les répliques des pièces de Molière, parfois sans savoir d’où elles sortent. À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin (c’était le 15 janvier 1622), les théâtres vaudois nous invitent à réviser nos classiques ou à redécouvrir l’œuvre moliéresque dans des variations plus contemporaines.

«Vous toussez fort, Madame!» d’après «Le Tartuffe»

Alain Borek, Antonio Troilo, Anne-Catherine Savoy, Agathe Hauser et David Gobet dans «Vous toussez fort, Madame» DR

«Vous toussez fort, Madame.» Cette réplique du «Tartuffe» n’a l’air de rien, prise hors de son contexte. Cette phrase anodine est pourtant au cœur d’une agression sexuelle. Nous sommes dans la scène 5 de l’acte IV de la comédie de Molière (1669). Tartuffe, faux dévot devant l’Éternel, fait des avances à Elmire. Embarrassée, elle se met à tousser pour avertir son mari Orgon, caché sous la table, mais il ne réagit pas. «Enfin je vois qu’il faut se résoudre à céder, lâche-t-elle. […] Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence.»

Comment ne pas déceler dans ces mots une résonance avec le mouvement #MeToo? Cette scène prête-t-elle encore à rire aujourd’hui? «Très vite, on s’est rendu compte qu’elle n’est pas drôle du tout», répond Agathe Hauser, une des interprètes de «Vous toussez fort, Madame». Ce spectacle de Matthias Urban, en création dans les murs rénovés de La Grange de Dorigny, est un des cinq actes de «Rire avec Molière», projet de médiation mené par les Universités de Lausanne, Genève et Fribourg pour marquer le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin.

«Les Femmes savantes»

Après «Les précieuses ridicules» (2011), Vincent Bonillo monte «Les femmes savantes», les 8 et 9 février au Théâtre Benno Besson à Yverdon, puis en tournée. «La pièce parle du patriarcat et du besoin des femmes de s’émanciper de leur condition, explique le metteur en scène lausannois. Quand on écoute le discours de Chrysale (ndlr: le patriarche), on croit entendre Éric Zemmour!»

Mais ce n’est pas tout. Pour Vincent Bonillo, monter cette œuvre ambitieuse, avec une distribution généreuse, permet de réaffirmer l’importance du théâtre en ces temps de crise. «Il y a quelque chose de l’ordre de la revendication. Une envie de défendre la culture en Suisse romande. Et Molière est un formidable argument pour ramener le public dans les salles.»

«Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière»

Guillaume Bailliart dans « Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière ». Mathilde Delahaye

Seul en scène, avec une table pour seul décor, le comédien Guillaume Bailliart (du Groupe Fantômas, compagnie lyonnaise) incarne tous les personnages du «Tartuffe» dans un seul en scène palpitant, à découvrir au Théâtre de Vidy (2-12 mars).

«Dom Juan»

«Dom Juan», par les Fondateurs. Laurent Nicolas

Depuis 2009, les Fondateurs s’autoconstruisent sur scène. À l’Usine à Gaz de Nyon (10-11 mars), le duo de maçons-architectes Julien Basler et Zoé Cadotsch se frottent au répertoire classique. Jusqu’ici, leurs partitions jaillissaient de l’assemblage en direct d’une scénographie. Avec le «Dom Juan» de Molière, l’étincelle naît de la friction entre le texte, intact, du XVIIe siècle, et la fabrication, immédiate, de ses conditions d’énonciation.

«Le Bourgeois gentilhomme»

Philippe Car revisite la comédie-ballet dans une version «servie à la sauce japonaise», fantasque, colorée et musicale au Théâtre du Reflet, à Vevey. Sur scène, des actrices et acteurs, des marionnettes, des pantins et… un robot sur fond de bossa, funk, valse musette, rock, pop et de musique classique (24-25 mars).

«Don Juan»

La compagnie de danse italienne Aterballetto met en scène tous les personnages de «Don Juan» dans une partition pour seize danseuses et danseurs, signée Johan Inger. Le chorégraphe suédois revisite le mythe du séducteur à l’ère #Metoo dans ce spectacle à découvrir le 19 mai au Théâtre du Crochetan à Monthey.

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.