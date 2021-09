Mesures sanitaires – Les théâtres lausannois divisés face au certificat Covid La Ville de Lausanne demande aux institutions qu’elle subventionne d’exiger le pass pour accéder à leurs manifestations. Elle devance ainsi la décision fédérale qui pourrait tomber ce mercredi. Catherine Cochard

Pour prendre place dans les sièges du Théâtre de Vidy, il faut à présent montrer son certificat Covid (photo d’illustration). Keystone/Jean-Christophe Bott

Ce lundi, lors de la conférence de presse qui présentait la nouvelle saison du Théâtre de Vidy, son directeur Vincent Baudriller a déclaré qu’à la demande de la Ville – mais aussi par conviction – il exigeait dès à présent des spectateurs qu’ils soient munis du certificat Covid.

«Le but du Théâtre de Vidy est de participer à l’effort commun et d’éviter une nouvelle fermeture des salles, même si ce système entre en contradiction avec notre mission de culture pour tous.» Vincent Baudriller

«Le but du Théâtre de Vidy est de participer à l’effort commun et d’éviter une nouvelle fermeture des salles, même si ce système entre en contradiction avec notre mission de culture pour tous», a expliqué Vincent Baudriller. Ce lundi, un stand de tests était du reste déjà à disposition des membres du public non vaccinés qui n’avaient pas eu l’occasion de se faire tester pour se plier à cette nouvelle exigence.