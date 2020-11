Soutien à la culture – Les théâtres yverdonnois font dans la solidarité L’Échandole et le Théâtre Benno Besson libèrent 50’000 francs de leur budget pour mettre au concours cinq bourses destinées à soutenir des projets artistiques. Frédéric Ravussin

Les théâtres yverdonnois s’associent pour apporter un peu de soutien aux artistes. JEAN-PAUL GUINNARD – A

Le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. L’annulation de plusieurs spectacles durant le semi-confinement du printemps a «permis» au Théâtre Benno Besson et à l’Échandole de libérer un montant de 50’000 francs dans leurs budgets. Un montant que les deux théâtres yverdonnois – soutenus dans leur décision par le Service de la culture et la Municipalité – ont choisi de réinvestir en faveur des artistes ayant un lien fort avec la Cité thermale.

Soucieuses de rester en lien avec ces derniers, les deux institutions lancent donc jeudi un appel à projets artistiques en mettant au concours cinq bourses de 10’000 francs d’aide à la création. Cette mesure exceptionnelle aura un double impact. Elle donnera d’une part aux artistes fortement touchés par la crise sanitaire l’opportunité de continuer à exercer leur art en 2021. Et elle permettra d’autre part aux Yverdonnois de bénéficier de propositions culturelles de qualité qui stimuleront à leur tour le lien social et la vie locale.

Attributions en décembre

Ces cinq bourses s’adressent à des artistes de tous horizons: danse, théâtre, littérature, musique, arts visuels et arts plastiques. Et elles peuvent aussi bien soutenir des projets nouveaux ou en cours de création, susceptibles d’être présentés l’année prochaine. Pour autant que la situation sanitaire le permette et qu’ils soient compatibles avec son évolution.

Les bourses seront attribuées en décembre. Pour en décrocher une, les personnes intéressées doivent faire acte de candidature jusqu’au 27 novembre auprès du Service de la culture. Les modalités d’envoi et les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un dossier sont disponibles sur les sites internet des deux théâtres: www.echandole.ch et www.theatrebennobesson.ch.