Guerres culturelles aux États-Unis – Les thérapies pour trans, nouvelle cible des conservateurs Après l’accès aux toilettes et aux compétitions sportives, les Républicains s’attaquent aux thérapies «d’affirmation du genre» pour limiter les droits des transgenres. Alexis Buisson - New York

Fer de lance de la droite conservatrice, la députée républicaine Marjorie Taylor Greene (en rose) et l’«ex-transgenre» repentie Chloe Cole (au milieu) dénoncent les thérapies dites d’«affirmation du genre». Washington, 20 septembre 2022. DREW ANGERER/GETTY IMAGES VIA AFP

Le silence s’installe dans la salle de CPAC (Conservative Political Action Conference). Le public de ce grand rassemblement de la droite trumpiste, organisé début mars près de Washington, écoute attentivement l’histoire de Chloe Cole, une «ex-transgenre» qui raconte avoir voulu devenir un garçon à l’âge de 12 ans, sous la pression des images véhiculées par les réseaux sociaux et la pression de ses médecins. Problème: en 2021, face à des complications de santé liées à la prise d’hormones et une double vasectomie, elle a voulu redevenir la jeune femme qu’elle était. Elle raconte que les médecins qui l’ont accompagnée jadis l’ont abandonnée alors qu’elle «souffre toujours des conséquences des traitements qu’[elle a] reçus et de [son] opération».