Méfiez-vous des broussailles! – Les tiques abritent un nouveau virus Un agent pathogène jusqu’alors inconnu a été découvert sur ces bêtes, qui mordent de plus en plus. Quels sont les risques? Les experts mènent l’enquête. Caroline Zuercher

Des tiques vont être récoltées (comme ici en 2019 à Spiez) pour vérifier si elles sont porteuses du nouveau virus. KEYSTONE

La haute saison des tiques bat son plein. C’est traditionnellement entre mars et octobre que ces arachnides sont les plus actifs. Et cette année, un argument supplémentaire appelle à la prudence: des chercheurs de l’Université de Zurich (UZH) ont annoncé en décembre avoir découvert sur des spécimens récoltés en Suisse un agent pathogène jusqu’alors inconnu, le virus Alongshan (ALSV).