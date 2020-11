Remèdes naturels – Les tisanes aident à mieux surmonter les maux de l’hiver Bien plus que de simples boissons chaudes, les infusions de plantes soulagent une multitude de symptômes typiques de la saison froide. Tour d’horizon. Yseult Théraulaz en collaboration avec Planète Santé

En plus des principes actifs contenus dans les plantes, boire un liquide chaud aide l’organisme à éliminer les toxines. Getty Images

Un rhume guérit en sept jours avec des médicaments et en une semaine sans… Cet adage n’est pas totalement dénué de bon sens, mais il ne mentionne pas le coup de pouce que peuvent donner les plantes sous forme d’infusions.

«Les tisanes, c’est encore la façon la plus simple, la plus spontanée, la plus immédiate pour l’être humain de se retrouver connecté à la nature, explique Christophe Perret-Gentil, fondateur de l’herboristerie Ariès, à Bioley-Orjulaz (VD). Une nature dont il s’est éloigné, mais qui lui est restée fidèle puisque les remèdes les plus simples à base des plantes les plus familières continuent à lui venir en aide et le soulager.»