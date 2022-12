Transports publics lausannois – Les TL doivent recruter plus de 600 chauffeurs en sept ans L’entreprise fait face à une situation inédite en raison d’une vague de départs à la retraite, du développement de son offre et de la pénurie de personnel. Claude Beda

Les Transports publics lausannois (TL) sortent de leur bassin de recrutement «classique» et recherchent activement des femmes. TL/DR

Les Transports publics lausannois (TL) vont devoir dénicher près de 630 chauffeurs en sept ans, soit 90 par année. Du jamais-vu. Alors qu’elle crée de nouvelles lignes de bus et de tram, l’entreprise devra faire face à 180 départs à la retraite de la génération des baby-boomers entre 2023 et 2030, avec un pic en 2025. Or le transporteur est particulièrement confronté à la pénurie de personnel sur le marché de l’emploi. Celle-ci s’est traduite, depuis septembre, par une chute marquée des recrutements qui a mis à mal le planning de l’entreprise et le roulement de la formation.