Réchauffement climatique – Les toits de Paris, un enjeu climatique Admirés pour leurs enchevêtrements romantiques, les toits de Paris peuvent se transformer en boucliers contre le réchauffement climatique. Charles Lescurier - «Le Figaro»

Les toits de Paris peuvent aussi maintenir les effets du réchauffement climatique à distance. HEINZ DIENER

L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), association qui documente, analyse et imagine les évolutions urbaines et sociétales concernant Paris et sa métropole, a minutieusement observé les toits de la capitale. Emblématiques du paysage urbain, classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, ils donnent leur couleur bleu gris à la ville. Mais quel intérêt y a-t-il à couper les cheveux en quatre au point de recenser 32,2 millions de m2 et 128’000 toitures? L’intérêt est stratégique.