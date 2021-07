La recette cul par-dessus tête (2/8) – Les tomates cerises à la vanille et au basilic Tous les week-ends de l’été, retrouvez un plat à l’envers. À l’envers? Ben oui: un dessert avec des légumes. Ou une assiette salée avec de vrais morceaux de fruits dedans. À l’envers, quoi. Tiens, parlons un peu de la tomate. Jérôme Estebe

La tomate est un fruit? Ok, alors, allons-y! Esteban 1er

Oui, oui, oui, on sait. Botaniquement parlant, la tomate est un fruit. La faculté est formelle; cela ne se discute guère. Sur le papier au moins, son utilisation pour un dessert n’a donc rien de radicalement dingo.

Mais il se trouve que le plus souvent (disons dans 99, 72% des cas, selon une statistique récente), les cuisinières et cuisiniers la travaillent dans des apprêts salés. Il y a donc un moignon d’audace à la proposer toute sucrée.

Voilà donc nos tomates cerises confites, abricots et framboises au sirop de basilic et vanille. Recette estivale et spirituelle, que l’on a personnellement testée pas plus tard qu’avant-hier. C’est bon. Vous pouvez y aller les papilles bandées.