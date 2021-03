Ouest lausannois – Les tops et les flops des partis «sans couleur» D’Écublens à Chavannes en passant par Saint-Sulpice, les formations sans affiliation traditionnelle suscitent un amour tantôt fidèle tantôt émoussé. Chloé Banerjee-Din

Candidats sortant à la Municipalité d’Ecublens, le député Jean-Louis Radice et le syndic Christian Maeder ont été les mieux élus, sous la bannière «non affiliée» d’Ecublens Forum d’opinions libres. DR

Face à la montée des Verts, les partis installés ont presque tous perdu des plumes dans l’Ouest lausannois. Pas à Écublens, où la plus grosse poussée au Conseil communal revient au Forum d’Opinions libres, qui passe de 19 à 25 sièges, et du statut de deuxième à première force. Le second tour à la Municipalité a confirmé l’adhésion dont jouit la formation, pourtant non partisane: déjà en tête le 7 mars, ses deux sortants, le syndic Christian Maeder et le député Jean-Louis Radice, ont été élus avec une longueur d’avance.

Ancrage à Écublens

Il faut dire que la gauche, qui reste avec trois sièges PS et un Vert, ne s’est pas alliée au second tour. Mais pour Christian Maeder, même un ticket rose-vert n’aurait pas fragilisé le duo du Forum. «Ce succès est difficile à analyser, mais il tient sans doute à des personnalités bien connues et à notre ancrage», souffle-t-il, rappelant que le Forum est issu d’une entente qui existe depuis 1947. Pour lui, bien que sans couleur politique, la formation ne souffre en outre pas d’un manque de lisibilité: «Nous sommes au centre, nous prenons rapidement position et les gens nous voient venir.»