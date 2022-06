Sculpture dans les stations – Les totems fleurissent sur l’Alpe Les silhouettes mystiques et élancées d’Ailyos 2022 ont colonisé Aigle, Yvorne ou Leysin et ont même gagné Les Diablerets. David Genillard

La Valaisanne Mary-Jo Buttet reflète le paysage leysenoud, au pied des Tours d’Aï. Photos: Ailyos Un alignement cosmique sur les rives de la Grande Eau à Aigle, créé par Emmanuel Berson. Une silhouette athlétique et dénudée de Nicolas Lavarenne, star de la sculpture, accueille les clients de l’Eurotel des Diablerets. 1 / 5

Que les habitants des Diablerets ne sortent pas tout de suite leur fusil de chasse: ces trois gigantesques lièvres installés depuis quelques jours au col du Pillon font partie des œuvres qui ont fleuri dans les Alpes vaudoises à l’approche de la 5e édition d’Ailyos. Elles pourront être admirées jusqu’au 23 octobre.

C’est une première pour l’expo en pleine nature: après Le Sépey et Les Mosses, elle gagne cet été le haut de la vallée des Ormonts. Outre le Pillon, le domaine des Sources ainsi que les abords de l’Eurotel Victoria ont été transformés en galerie d’art où s’affichent les créations de Nicolas Lavarenne, d’Eva Ducret et du collectif Scénocosme. Ou «presque une première», puisque le Musée des Ormonts à Vers-l’Église a servi de toit cet hiver à une quarantaine d’œuvres d’artistes précédemment exposés par Ailyos.

Léger et vertical

Si les lieux d’exposition sont dispersés, la figure du totem sert de fil rouge au randonneur, entre Aigle et Les Mosses en passant par Yvorne, Les Diablerets et Leysin. La foule de fétiches africains se dressant à la rue Farel à Aigle et au pied des vénérables chalets d’Aï à Leysin, évoquant l’angoisse sociale de Bernard Roudet, incarne cette thématique. Tout comme les neuf figures mystiques de Myriam Delahoux, qu’on dirait sorties d’ornements chamaniques et disposées en cercle à l’image des menhirs d’un cromlech à Leysin. Sur les rives de la Grande-Eau à Aigle, Emmanuel Berson caresse le cosmos avec ce qui pourrait figurer un empilement de globes célestes ou un jouet sexuel, selon l’imagination du marcheur solitaire.

Ailes, chaussons de ballerine, champ de fleurs… Légèreté et verticalité ont guidé le travail des artistes, à l’image des ailes monumentales de Gleb Dusavitskiy ou des roseaux du lac Lioson de Marc Duard, qui ne plieront pas dans le vent, quoi qu’il advienne. La chose a le mérite d’être contemporaine, à défaut d’être un peu originale: «Beaucoup d’artistes ont cherché, cette année, à mettre en scène le changement climatique», commentent Marie-Hélène Heusghem et Jean-François Gailloud, curateurs de l’exposition.

Comme lors des récentes éditions, les artistes français se taillent la part du lion, avec pas moins de 17 invités sur une petite trentaine au total. Les commissaires d’Ailyos annoncent cette fois clairement la couleur puisque ce pays est l’hôte d’honneur de cette 5e édition qui propose «89% de nouveaux artistes par rapport aux éditions précédentes», souligne Marie-Hélène Heusghem. Le tout dans un cadre en partie repensé puisque c’est «un véritable parcours d’exposition qui a été imaginé à Yvorne», ajoute Jean-François Gailloud.

