SpaceX – Les touristes spatiaux américains sont «en bonne santé» Après le décollage réussi mercredi, les quatre touristes américains tournent en orbite à 590 kilomètres d’altitude à bord du vaisseau de SpaceX.

Après trois jours complets dans l’espace, les touristes de SpaceX doivent amerrir samedi au large de la côte ouest de Floride. AFP

Les quatre touristes américains de l’espace sont «en bonne santé, heureux et se reposent tranquillement» dans le vaisseau de SpaceX, a indiqué jeudi la société dans le premier point d’étape depuis leur décollage la veille au soir pour cette croisière spatiale historique.

L’équipage «a fait 5,5 fois le tour de la Terre, effectué la première série de recherches scientifiques et a eu quelques repas» avant d’aller se coucher, a précisé sur Twitter la compagnie fondée par Elon Musk. Celui-ci a indiqué sur son compte Twitter qu’il avait parlé avec l’équipage et que «tout va bien».

Ils rejoindront maintenant la coupole de la capsule Dragon, un immense dôme en verre installé pour offrir aux passagers une vue à 360 degrés sur le vide spatial et qui remplace le système normalement destiné à s’amarrer à l’ISS.

590 kilomètres d’altitude

Le milliardaire Jared Isaacman, l’assistante médicale Hayley Arceneaux, l’ingénieur aéronautique Chris Sembroski et l’enseignante en sciences Sian Proctor tournent en orbite à 590 kilomètres d’altitude. Tous sont des novices de l’espace. La mission baptisée Inspiration4, qui tourne plus loin que la Station spatiale internationale (environ 400 km d’altitude) est la première à aller aussi loin dans l’espace depuis une mission de réparation du télescope Hubble en 2009.

Elle a pour objectif de lever 200 millions de dollars (185 millions de francs) pour l’hôpital pour enfants St Jude et d’étudier les effets de l’espace sur cet équipage uniquement composé d’astronautes amateurs. Le but est toutefois de prouver que les voyages dans l’espace sont accessibles au plus grand nombre – même s’ils restent pour l’instant réservés aux plus riches – alors que les États-Unis et des sociétés privées comme SpaceX ont fait le pari du tourisme spatial.

La mission SpaceX conclut un été marqué par l’envol de milliardaires au-dessus de l’ultime frontière: d’abord Richard Branson le 11 juillet, à bord du vaisseau de Virgin Galactic, puis quelques jours plus tard Jeff Bezos, avec sa société Blue Origin. Mais ces deux premiers vols n’avaient offert que quelques minutes d’apesanteur à leur équipage, contre trois jours complets pour les touristes de SpaceX qui doivent amerrir samedi au large de la côte ouest de Floride.

AFP

