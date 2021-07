Transports – Les trains de nuit vont bientôt retrouver des goûts de luxe Le rail nocturne séduit de plus en plus. Pour répondre à la demande, les compagnies étendent la toile sur l’Europe et modernisent les compartiments. Ivan Radja

Cabines en duo, ou couchettes à quatre, les futurs trains de nuit misent sur le confort et une intimité accrue. DR

Au saut de puce aérien, certes low cost, mais inconfortable, et qui vous débarque en périphérie des villes, de plus en plus de voyageurs préfèrent le confort du train de nuit. Histoire de s’éveiller frais et dispos au cœur de sa destination. L’augmentation de la fréquentation date d’avant la vague verte, avec une hausse de 25% notée en 2019 déjà au départ de Zurich. Qui est, juste derrière Vienne, le plus grand hub de trains de nuit d’Europe, avec des liaisons pour Hambourg, Berlin, Vienne, Graz, Budapest, Prague et Zagreb.

L’aspect écologique, tant chez les jeunes de la génération Greta Thunberg que chez les plus âgés, joue un rôle de premier plan. Les promoteurs du projet français Midnight Trains (lire encadré) ne s’y trompent pas et axent leur communication sur ce point. Les CFF ont eux aussi fait leurs petits calculs: l’offre actuelle des trains de nuit en provenance de Suisse représente une économie d’environ 50’000 tonnes de CO₂ par an, l’équivalent de la consommation annuelle de 30’000 voitures.