Horaires des CFF respectés – Les trains étaient plutôt ponctuels en 2021 L’année dernière, 91,9% des trains voyageurs sont arrivés à l’heure, soit avec moins de trois minutes de retard. Mais la ponctualité était plus difficilement respectée en Suisse romande.

Pour les CFF, ces bons résultats sont dus à la meilleure planification des chantiers et à la répartition des travaux sur toute l’année. Il y a aussi eu moins de dérangements techniques proportionnellement aux trains kilomètres. KEYSTONE

Les trains des CFF n’ont presque jamais été aussi à l’heure qu’en 2021, notamment en raison de la pandémie, indique jeudi l’entreprise. Il s’agit du deuxième record après 2020, avec toutefois des différences saisonnières et régionales. À l’avenir, il faudra plus de réserves dans l’horaire pour conserver la ponctualité à un niveau élevé.

Pour l’entreprise, ces bons résultats sont dus à la meilleure planification des chantiers et à la répartition des travaux sur toute l’année. Il y a aussi eu moins de dérangements techniques proportionnellement aux trains kilomètres.

Rôle de la pandémie

La baisse du nombre de voyageurs en raison de la pandémie a participé à désencombrer le système ferroviaire. Le record de ponctualité des CFF avait été atteint en 2020 alors que le nombre de passagers avait très nettement reculé pour le même motif.

Travaux de construction et de maintenance, dérangements, ainsi que des réserves trop faibles prévues par l’horaire, ont été sources de retard en 2021, comme le manque de mécaniciens de locomotive et les intempéries.

Difficultés en Suisse romande

La situation en matière de ponctualité a été plus difficile en Suisse romande. La ponctualité du trafic marchandises n’a pas non plus été satisfaisante, atteignant 91% chez CFF Cargo Suisse, soit deux points de pourcentage en dessous de la valeur cible.

Dans l’ensemble, l’horaire ne correspond plus assez au contexte actuel. Le nombre de voyageurs a en effet augmenté en vingt ans, ce qui se traduit par des temps de montée, de descente et de changement plus longs. Un autre défi se pose avec la hausse prévue des travaux de construction ces prochaines années.

Dans ce contexte, les CFF disent travailler à l’amélioration de l’horaire, notamment en créant plus de réserves.

