La vitesse chez les CFF – Les trains grande ligne n’iront pas plus vite dans les virages L’ex-régie fédérale renonce à son projet de franchissement rapide des courbes à cause des effets négatifs mis en lumière par des tests.

La technologie de franchissement des courbes s’avère être exigeante en matière d’entretien et sa fiabilité est sujette à débat, selon le directeur général Vincent Ducrot. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Les CFF ont renoncé à leur projet de franchissement rapide des courbes dans leurs trains duplex pour le trafic de grandes lignes (TGL). Lors d’une conférence de presse vendredi, le directeur général Vincent Ducrot a mis en avant un manque de fiabilité et de confort.





Vincent Ducrot a annoncé que les CFF allaient renoncer au franchissement rapide des courbes sur les grandes lignes pour des raisons de confort et de fiabilité. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Estimant à l’époque, grâce à une série de tests, que cette technique de franchissement des courbes représentait l’avenir, les CFF ont investi 32 millions pour l’infrastructure ferroviaire. «Cet argent n’est pas perdu au sens de perte sèche. Certes, l’amortissement ne sera pas extraordinaire, mais nous avons refait une infrastructure plus résistante et qui durera plus longtemps», détaille Vincent Ducrot.

Ce renoncement a également une conséquence sur les objectifs de réduction de temps de trajet des CFF. Le gain de cinq minutes sur la ligne Lausanne-Berne et de deux minutes sur celle entre Winterthour (ZH) et Saint-Margrethen (SG) à partir de 2036 ne seront pas atteints. Les CFF veulent néanmoins poursuivre en ce sens et ont demandé une adaptation du concept d’offre 2035 auprès de l’Office fédéral des transports.

ATS

