Transports publics – Les trains touristiques retrouvent les sommets Dès samedi, les lignes des Rochers-de-Naye, des Pléiades et de Bretaye seront de nouveau accessibles au public. Claude Beda

Dès samedi, il sera de nouveau possible d’embarquer à bord des trains à crémaillère jusqu’aux Rochers-de-Naye (2042 m). Patrick Martin

«Notre clientèle semble trépigner d’impatience. Ces derniers jours, nous avons été bombardés de questions au sujet de l’ouverture de nos lignes touristiques», explique Jérôme Gachet, porte-parole du groupe MOB/MVR. Dès samedi, il sera de nouveau possible d’embarquer à bord des trains à crémaillère jusqu’aux Rochers-de-Naye (2042 m) ou aux Pléiades (1348 m), comme l’autorise désormais le Conseil fédéral. Les restaurants d’altitude des Rochers-de-Naye (Alpin) et des Pléiades rouvriront aussi leurs portes ce jour-là.

Actuellement, la ligne Montreux-Naye s’arrête à Haut-de-Caux et celle de Vevey-Les Pléiades à Lally, en raison des normes de l’OFSP face à la pandémie de coronavirus encore en vigueur ces jours. Le 6 juin, le funiculaire Les Avants-Sonloup reprendra lui aussi du service. Quant aux trains et funiculaires pyjamas, ils seront remis en activité le vendredi 12 juin. Cette étape marquera le rétablissement complet de l’offre de transport des compagnies MOB et MVR.

Avec le Magic Pass à Bretaye

Les Transports publics du Chablais (TPC) reprendront, samedi aussi, l’exploitation, arrêtée depuis le 14 mars dernier, du train de Villars au col de Bretaye. Avec une nouveauté: «Le Magic Pass été 2020 sera accepté sur ce tronçon, avec le soutien de la Commune d’Ollon et des remontées mécaniques de Villars», précise Christelle Piguet, chargée de communication. Les lignes de bus Villars-col de la Croix-Les Diablerets et Villars-Solalex seront également exploitées dès samedi. Pour des raisons sanitaires, il ne sera toutefois pas possible d’acheter un titre de transport dans le bus.

Pour sa part, le chemin de fer-musée Blonay-Chamby ouvrira sa saison le 13 juin. «Nous redoublons d’efforts pour rattraper le temps perdu», confie Jérôme Constantin, président.