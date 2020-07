Bon pour la tête – Les trajets vers le travail nous veulent du bien Souvent jugé trop long ou trop ennuyeux, le fait de penduler offre pourtant des bénéfices pour notre santé mentale. À condition que certaines limites ne soient pas dépassées. Nicolas Poinsot

Moment de transition entre des lieux où nous sommes très impliqué, le trajet offre, à qui sait en profiter, une parenthèse de liberté. KEYSTONE

Le déconfinement a sonné la fin progressive du télétravail… Et aussi celle des allers-retours de cinq secondes entre son salon et son bureau. Une quasi-télétransportation à laquelle de nombreuses personnes avaient pris goût, évitant des déplacements quotidiens parfois perçus comme longs et inutiles. Une perte de temps, vraiment, les trajets métro-boulot? Pas sûr, selon une récente étude. Des chercheurs de la Harvard Business School, aux États-Unis, démontrent en effet que le commuting, terme anglais pour désigner le parcours porte à porte entre son cocon et son lieu de travail, peut être bénéfique psychologiquement grâce à son rôle de transition.