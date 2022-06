La fédération internationale de natation va créer une troisième catégorie, ouverte aux transgenres. Cela vous paraît-il une bonne idée?

Les organisations sportives sont salement coincées, si vous me passez l’expression! Les hommes et les femmes se développent différemment, parce qu’ils obéissent à des gènes et à une production hormonale qui sont propres à chaque genre. Selon qu’on possède le chromosome XX ou XY, il y a 450 gènes qui vont s’exprimer différemment dans toutes les cellules de l’organisme. Ensuite, cette différenciation se prolonge à l’âge adulte par le milieu hormonal, qui n’est pas le même pour les hommes et les femmes. Pour les transgenres hommes vers femmes, les seuls qui posent problème dans le sport, on peut stipuler une valeur maximale de testostérone. L’ennui, c’est que cela ne supprime pas les différences qui ont été orchestrées précédemment par les gènes et les hormones.