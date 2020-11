Lucerne – Les transports publics ont rusé pour toucher des subventions Une expertise mandatée par la ville de Lucerne révèle que les transports publics de la ville se sont structurés de manière à percevoir davantage de subventions que ce qui leur était dû.

Les faits reprochés aux VBL remontent aux années 2010 à 2017. KEYSTONE

Les Transports publics de Lucerne (VBL) se sont structurés en holding pour percevoir davantage de subventions que ce qui leur était dû. Un rapport externe le confirme. Les faits remontent aux années 2010 à 2017. Les trois membres du conseil d’administration abandonnent leur mandat.

L’expertise mandatée et publiée vendredi par la ville de Lucerne est implacable: la structure des VBL en maison mère et en filiales ne visait qu’à toucher une plus grande part des recettes du pot commun fédéral des transports publics redistribuées à l’échelon cantonal par la communauté tarifaire lucernoise (VVL). Les VBL entendaient ainsi satisfaire les attentes de dividendes de la ville.

En outre, la compagnie a refusé avec persistance de dévoiler ses structures à la communauté tarifaire VVL. A l’inverse, cette dernière n’a pas imposé ses exigences de manière conséquente, estiment les experts.

Pas d’enrichissement personnel, mais...

A travers leur stratégie, les dirigeants des VBL n’ont pas voulu s’enrichir personnellement, concède le rapport. Atteindre les buts de la compagnie en termes de recettes constitue toutefois l’une des bases du calcul des primes annuelles de ces personnes.

Suite à cette expertise, les trois membres du conseil d’administration des VBL – dont un magistrat municipal – ont remis leur démission à l’exécutif de la ville, qui a accepté ces départs en raison d’un «lien de confiance ébranlé». De son côté, les VBL qualifient le rapport d’»unilatéral». Selon la compagnie, l’expertise se conclut par un «jugement hâtif". Déçu, le conseil d'administration se retire donc avec effet immédiat.

Plainte pénale de l’OFT?

La commission de gestion du parlement communal recommande, elle, le dépôt d’une plainte pénale contre les dirigeants des VBL. L’exécutif de la ville rejette cette option, le rapport ne révélant pas clairement si la ville a été lésée. En revanche, la décision de déposer plainte appartiendrait à la VVL ou à l’Office fédéral des transports (OFT), écrit la municipalité de Lucerne.

L’affaire avait été révélée en mars dernier. Les VBL auraient perçu des subventions de 16 millions de francs supérieures à ce à quoi ils avaient droit entre 2010 et 2017. La compagnie a accepté de rembourser l’argent indû tout en exigeant d’abord que la ville y donne son accord en tant que propriétaire.

ATS/NXP