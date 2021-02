Maternité au travail – Les travailleuses enceintes ne sont pas assez protégées Unisanté et la Haute Ecole de Santé Vaud ont mené une étude dans plus de 200 entreprises romandes. Constat: la grande majorité des travailleuses enceintes ne sont pas assez protégées selon la loi.

La protection des travailleuses enceintes est lacunaire selon une étude. Keystone/Gaétan Bally

La grande majorité des travailleuses enceintes ne bénéficient pas d’une protection conforme à la loi. C’est le constat d’une étude menée par Unisanté et la Haute Ecole de Santé Vaud dans plus de 200 entreprises romandes.

L’enquête a été réalisée auprès de 107 entreprises du domaine de la santé et 95 de l’industrie alimentaire. Dans ces deux secteurs, seules respectivement 12% et 2% des employées enceintes bénéficieraient d’une protection conforme à la loi, indiquent jeudi les partenaires de l’étude dans un communiqué.

Ils rappellent que l’Ordonnance sur la protection de la maternité au travail (OProMa), introduite depuis 20 ans, prévoit que l’employeur propose des aménagements à l’employée ou la réaffecte à un poste ne présentant pas de dangers pour sa grossesse.

Analyse des risques

L’entreprise doit aussi transmettre une analyse des risques au médecin traitant en vue d’un éventuel congé préventif. Dans les entreprises avec des activités à risque, il convient aussi de mandater un spécialiste de la sécurité.

Financée par le Fonds national suisse (FNS), l’étude révèle «une application lacunaire des mesures de protection de la grossesse au travail: faible taux d’analyses de risques, aménagements et réaffections non systématiques, pas ou peu de proactivité dans les informations données aux employées enceintes», poursuit le communiqué.

Responsabilité partagée

Les auteurs de l’étude remarquent que l’application de l’OProMA varie selon les entreprises. Elle est plus rare dans les petites ou moyennes sociétés ainsi que dans celles du secteur privé (par rapport au secteur public).

L’étude a aussi mis en évidence des perceptions différentes. Les travailleuses enceintes ont fait état d’une sous-estimation des risques et d’une protection insuffisante. De leur côté, les managers ont estimé qu’ils avaient pris les mesures adéquates.

Pour les auteurs de l’étude, «la conciliation entre grossesse et emploi devrait être considérée comme une responsabilité des entreprises et de la société, non uniquement comme une responsabilité privée de la travailleuse».

Ils avancent quelques pistes pour améliorer la situation comme l’instauration d’un congé prénatal, d’un fonds dédié aux congés préventifs ou d’un meilleur soutien pour concilier travail et maternité.

ATS