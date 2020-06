Trafic ferroviaire – Les travaux sur des tronçons BLS vont s’intensifier La compagnie ferroviaire bernoise réalisera d'importants travaux sur son réseau pendant les vacances d'été et d'automne. Le viaduc de la Sarine est directement concerné.

La compagnie va notamment remplacer plus de 20 kilomètres de voies, 54 aiguillages et onze passages à niveau. Keystone

Durant la pandémie de coronavirus, le BLS a pu poursuivre correctement ses différents chantiers, a-t-il annoncé lundi. Il lui sera dès lors possible de démarrer les phases intenses de travaux pendant les vacances d’été et d’automne, comme prévu.

L’application de la loi sur l’égalité pour les handicapés déclenche bon nombre de ces travaux. Fin 2019, BLS avait transformé 69 de ses 118 gares pour les rendre accessibles à tous. Trois autres seront achevées en 2020. De plus, la compagnie remplace cette année plus de 20 kilomètres de voies, 54 aiguillages et onze passages à niveau.

Vieux viaduc

Depuis 2018, BLS restaure le viaduc de près de 120 ans entre Gümmenen (BE) et Rosshäusern (BE), et aménage le doublement de la voie. Le tronçon sera interrompu pendant cinq semaines cet été. BLS remplace également le pont en fer de 65 mètres de long au-dessus de la Sarine par un nouveau pont en acier. Du 4 juillet au 9 août, des bus régionaux et directs circuleront entre Chiètres (FR) et Berne Brünnen Westside en remplacement des trains.

Les chantiers des CFF ont aussi un impact sur les liaisons de BLS: des bus de remplacement circuleront ainsi entre Fribourg et Berne du 25 juillet au 10 août.

( NXP, ATS )