Patrimoine du XXe siècle – Les Trente Glorieuses du canton rentrent dans l’histoire Les immeubles, villas, quartiers, motels routiers ou même viaduc des années 20 à 75 vont être inventoriés et classés par les Monuments historiques. Un vaste chantier qui démarre. Erwan Le Bec

La plasticité du béton armé reste le dénominateur commun d’une architecture qui fait désormais partie de notre quotidien. Notamment les écoles, parfois marquées par des restaurations manquées. Celle d’Avenches, d’Ernst Müller en 1975, rappelle pourtant qu’on a vu dans le béton une légèreté des volumes, cachant la rationalité interne des classes. Jean-Paul Guinnard

Félicitations, votre chez-vous est désormais un appartement historique. Ou a bien des chances de l’être d’une manière ou d’une autre. La Commission spéciale pour le patrimoine architectural du XXe siècle a, enfin, rendu ses conclusions jeudi à Lausanne. C’est l’aboutissement de près de vingt ans de travaux de recensement et d’étude scientifique sur ce qui a été construit entre 1920 – la fin de la Grande guerre – et 1975 – le choc pétrolier, soit peu ou prou les années qui ont donné au canton son visage actuel. Et c’est le début d’un travail encore plus vaste: 1232 objets, à savoir des quartiers entiers, des immeubles, des motels, des viaducs, des séries banales de baraques, sont susceptibles d’être désormais protégés au même titre que Chillon ou l’abbatiale de Payerne. Chez nous, c’est du jamais vu.

Production en série

«Le début d’une nouvelle dynamique», disent en substance le conservateur cantonal des monuments et sites, Maurice Lovisa, le président de la commission, le professeur Bruno Marchand, le conseiller d’État Pascal Broulis et tant d’autres professionnels. Parce qu’il va falloir appliquer des mesures de protection à une échelle de bâtiments publics ou privés inédite depuis des lustres. Les grands fonciers que sont les caisses de pension ou de nombreux petits propriétaires devront être mis au parfum, convaincus, voire légalement forcés s’il le faut. L’État et les spécialistes devront expliquer pourquoi un siège d’usine devient soudain un morceau de patrimoine. Pourquoi de vulgaires barres bon marché des années 50-60 doivent soudain garder le jeu d’ombre des stores orange ainsi que la couleur du lino au sol. Un défi. «On mise sur le dialogue, note Maurice Lovisa. Effectivement, il faudra montrer en quoi la logique, le contexte, la dynamique de ce patrimoine sont importants. Cependant, on s’adresse aussi à des gens qui commencent à vouloir eux-mêmes habiter dans d’anciens logements ouvriers parce que c’est tendance. L’après-coronavirus peut nous aider. Des ensembles d’habitats dessinés dans le sillage de Le Corbusier, avec leur vivre-ensemble, vont maintenant devenir intéressants.»

Focalisé sur l’architecture, pas toujours complet, le nouveau recensement cantonal devra aussi se poursuivre et trouver comment ne pas créer un attrait limité aux champions comme la villa «Le Lac».

Vue sur balcon On a tiré l’exemple de ces deux immeubles de l’avenue de Lonay, à Morges, (1962, Julien Mercier et Bernard Vouga), parce que c’est le modèle type d’une application en série, de la suite de la suite, protégée toutefois par une note 4. Ces bâtiments sont depuis devenus constitutifs de l’identité de nos villes. Si le canton était à la croisée des avant-gardes et de l’architecture moderne internationale dans les années 60, il devait aussi loger son monde… Florian Cella Corporate factory Les années 50, c’est le triomphe du bâtiment usine. Ils choisissent des sites hors des villes, reliés au rail, et soignent un bâtiment rationnel qui devient une image de marque. L’Eternit de Payerne, dont le matériel sera aussi le symbole des Trente Glorieuses, est l’exemple vaudois le plus réussi. 1956, Paul Waltenspühl et Georges Brera donnent au «shed», ces toits en dents de scie, une incarnation. Note 2 et inventaire. Jean-Paul Guinnard Balle au centre Yverdon garde, après Lausanne, le plus grand nombre d’objets du XXe siècle nouvellement recensés. Comme ces tribunes à la plastique élégante, sobre, minimale, mais légère, signées Pierre Bühler en 1959-1961. Ce disciple de Le Corbusier reste économe, logique dans l’orientation des espaces, et il donne au sport de cette cité ouvrière, à deux pas de Leclanché et Hermes-Paillard, une modernité qui frappe encore aujourd’hui. © (24 HEURES /Jean-Paul Guinnard) 24HEURES 1 / 8

Se souvenir du tout à la voiture

Devient aussi du patrimoine digne d’être conservé ce qui avait autrefois mauvaise presse et ce qui en a aujourd’hui. La Commission propose de classer le viaduc autoroutier de Chillon, le parking-gare du Flon, des stations-services… toute l’architecture de la mobilité individuelle et les origines de nos émissions de carbone. «Il faut voir leur portée symbolique, décrypte Bruno Marchand. C’était l’essor touristique de la Suisse en devenir, l’accès de tous à la voiture, un réseau de modernité. Beaucoup ont déjà été démolis, sans qu’on y voie non plus la qualité architecturale.»

S’y ajoutent des villas, aujourd’hui du «béton mangeur de campagne», et toutes les prémices d’un étalement urbain. Faire reconnaître leur intérêt, à l’heure de la densification des zones bâtie, sera un défi.

Faire parler le banal

En fait, professionnels et politiques se retrouvent à utiliser actuellement des outils de protections et des lois prévues pour des chapelles médiévales et des fermes, pour savoir ce qui doit être préservé ou non, dans l’ère de la production en série: 60% de nos bâtiments datent de l’après-guerre. Des notes légères ont ainsi été données à des maisons, alors que leur quartier, en soi, était bien mieux coté.

«Le logement de masse a une place fondamentale dans l’histoire du XXe siècle, note Franz Graf, directeur à l’EPFL du TSAM, laboratoire de Techniques et sauvegarde de l’architecture moderne. On parle d’une architecture qui prend aussi de la valeur parce que des gens s’y reconnaissent ou parce qu’on a fini par y trouver une culture. C’était des années optimistes. Et si les architectes qui ont réalisé ces constructions en série, moins glorieuses, sont moins connus du grand public que Le Corbusier ou autres, on doit maintenant expliquer que les modèles viennent des États-Unis, que la qualité était très bonne et qu’il faut arrêter de se dire qu’on peut les raser.»

La Commission spéciale pour le 20e s. retient évidemment des exemples déjà connus. Comme le siège de la Vaudoise Assurances, 1954, Jean Tschumi. © Zacharie Grossen [CC BY-SA 3.0] C’est tout le paradoxe du patrimoine du 20e s. Tout le monde connait la Villa «Le Lac», de Le Corbusier, 1925. Un manifeste de l’architecte pour un logement minimaliste, humain et redessiné. L’essentiel de la production des années d’après-guerre, qui en découlent, sont par contre souvent méconnus. © Schwizgebel - Ownwork, CC BY-SA 3.0 Villa Kenvin, 1930, la Tour-de-Peilz. De très nombreuses villa particulières ou petites maisons se nichent encore dans les quartiers et les campagnes, souvent menacés par la densification. Celle-ci est signée Alexander Ferenczy& Hermann Henselmann. Frenczy était un génial architecte Bauhaus et un réalisateur de film. © archives Pezzoli 1 / 7

Pérenniser le cheap

Retenir les pelleteuses sera compliqué. Conçus à bon marché, remarquablement pensés mais faits dans l’urgence, d’innombrables immeubles, quartiers, écoles et collèges (notamment les fameux Crocs vaudois des années 70, comme les Bergières), arrivent en bout de course. Les structures portantes tiennent. Mais plus les joints, ni les façades. Et on ne parle pas de la consommation en chauffage, des litres de colle et de l’amiante. La profession devra trouver comment faire durer un patrimoine qui ne devait pas durer.

Il faudra faire vite. L’isolation thermique des bâtiments publics ou privés (45% de la consommation fossile en suisse) fait partie des plans de relance post-coronavirus. Le Grand conseil devra se prononcer sur une initiative écologiste pour porter à 300 millions le fond destiné à la transition énergétique. S’y ajoutera un plan climat «conséquent», annonce Pascal Broulis.

«On ne pourra pas tout sauver, enchaîne Maurice Lovissa. Certains bâtiments seront sans doute enveloppés sous des couches d’isolation.» Et tant pis pour cette architecture jouant sur les volumes de façade, le contraste minimaliste des surfaces et l’émotion des rythmes subtils de fenêtre, en sachant que les machines mêmes produisant les encadrements d’époque ont souvent disparu. «La bonne nouvelle c’est qu’on sait intégrer un triple vitrage ou comment adapter l’optimisation thermique, conclut le conservateur. Le rôle de l’État sera d’être exemplaire.» En sachant que le Canton ou les villes ont déjà fait leur lot de bévues.

Loi à l’épreuve

Jeudi, Pascal Broulis en profitait pour représenter, après une consultation houleuse, la deuxième mouture de la nouvelle loi pour la protection du patrimoine culturel immobilier. Loin d’être anodine, cette loi servira de cadre à la défense du patrimoine durant les décennies à venir. C’est elle qui assurera que ce nouveau recensement ne finisse pas dans un tiroir ou sous les tractopelles. Elle devrait être adoptée en janvier 2021. La bonne nouvelle, c’est qu’elle prévoit de protéger les périmètres entourant des bâtiments. Et c’est important, pour une architecture pensée surtout dans son rapport avec l’extérieur. Un extérieur, comme à l’époque des parcs fifties ou des pelouses, souvent mangés depuis par des parkings.

Dans la loi, des portes s’entrouvrent pour des subsides. De nouveaux instruments de contrôle apparaissent. Ainsi que de beaux blocages politiques en perspective. Jeudi, les Communes critiquaient déjà un report de charges. Le «débat public sur le patrimoine» attendu des professionnels, destiné à intégrer dans la mémoire collective vaudoise son héritage récent, devra passer par là.