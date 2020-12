Procès de l’arbre effondré à Vevey – Les trois accusés ont été acquittés Les deux employés veveysans ont été blanchis. Le tribunal a aussi relaxé le paysagiste mandaté par la Ville, qui a fait preuve d’«imprévoyance coupable»; mais les faits reprochés sont prescrits. Christophe Boillat

L’arbre, face à la gare de Vevey, s’est effondré en 2014. Patrick Martin

Le Tribunal de police de l’Est vaudois à Vevey, présidé par Anne-Catherine Page, a libéré de toutes charges les trois accusés poursuivis dans l’affaire du dossier de l’effondrement d’un arbre face à la gare de Vevey en 2014. La chute du vieil ailante haut de 12 mètres a causé des blessures importantes à trois jeunes filles qui passaient alors par là. L’une d’elles est depuis paraplégique. Ce drame avait causé un émoi important à Vevey.

Les trois mis en cause sont deux employés communaux et un paysagiste indépendant – expert dans le traitement des arbres –, mandaté par la Ville de Vevey. Ils étaient poursuivis pour lésions corporelles simples et graves par négligence. L’arbre, quasi centenaire, poussait dans un environnement hostile, sur un petit périmètre de moins de 1 m2, sa base étant entièrement ceinte de goudron. L’ailante était également fortement incliné.