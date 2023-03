Histoire naturelle insolite – Les trois chatons étaient bien des chats sauvages Les bébés chats recueillis par l’association Kumea ont été identifiés grâce à leur ADN. Un est malheureusement mort au parc animalier La Garenne à Le Vaud. Sylvain Muller

Les trois chatons recueillis par l’association Kumea étaient bien des chats sauvages, comme leur changement d’apparence et de comportement en grandissant l’avait laissé supposer. Kumea

Trois adorables petites boules de poils trouvées en plein champ, qui se transforment en félins agressifs au moment de leur adolescence. L’histoire racontée au début du mois de janvier dernier avait suscité beaucoup d’émotion et de réactions, tant elle était particulière: à la fois mignonne et dramatique. On en était toutefois resté à trois chatons devenus ingérables, retirés de leurs familles d’accueil et placés provisoirement au Parc animalier La Garenne, à Le Vaud, dans l’attente d’un test ADN.