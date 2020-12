Restrictions liées au coronavirus – Les trois chiffres qui peuvent tout faire basculer Le Conseil fédéral communiquera vendredi les mesures supplémentaires à prendre en cas de détérioration de la situation. Voici les indicateurs qui attestent de l’ampleur de la crise. Caroline Zuercher

Alain Berset Le ministre de la Santé s’est exprimé ce lundi à Berne après avoir rencontré les responsables cantonaux. keystone-sda.ch

Le compte à rebours a commencé. Vendredi, le Conseil fédéral dévoilera son plan d’attaque pour faire face au coronavirus. Autrement dit, il dira comment il entend procéder si la situation devait s’aggraver et nécessiter des mesures plus strictes. Un plan en consultation auprès des cantons.

La marge de manœuvre est limitée. Si les cantons affichent un consensus pour renforcer les mesures, la manière d’y arriver divise. Ce lundi matin, lors d’une rencontre entre Alain Berset et les ministres cantonaux de la Santé, le ton semble même être monté de plusieurs crans. «La discussion a été ouverte et critique, explique le conseiller fédéral. C’est l’avantage quand on se connaît bien: on peut se parler franchement.» Et de reconnaître que cette crise est «une mise à l’épreuve du fédéralisme».