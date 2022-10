Le point après le 1er tour – Les trois clubs vaudois dynamisent la Challenge League Au quart de la saison, le LS, SLO et Yverdon figurent parmi les cinq premiers du classement. Un simple hasard ou une réjouissante nouvelle réalité? Trois experts se prononcent. André Boschetti

Le sourire du Lausannois Toichi Suzuki symbolise la bonne entrée en matière du LS dans le championnat de Challenge League. KEYSTONE

Bien sûr, ce n’est que de la Challenge League et, comme trop souvent depuis une vingtaine d’années, aucun club vaudois ne fait partie, cette saison, de l’élite du football suisse. Cela dit, le bilan intermédiaire du Lausanne-Sport (1er), de Stade Lausanne Ouchy (4e) et d’Yverdon Sport (5e) au quart du championnat est plus que réjouissant.