Tennis – Les trois derniers Suisses ont tous chuté en qualifications Dominic Stricker, Leandro Riedi et Simona Waltert ont tous perdu en deux sets au troisième tour des qualifications de l’Open d’Australie. Ils ne figureront donc pas dans le tableau principal. Renaud Tschoumy

Dominic Stricker a perdu en deux tie-breaks. AFP

Les trois Suisses engagés la nuit dernière au troisième tour des qualifications de l’Open d’Australie ont tous mordu la poussière en deux sets. Aucune d’eux n’intégrera donc le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem, à moins de bénéficier en dernière minute d’un repêchage en tant que «lucky loser».

Le plus frustré des trois doit être le Bernois Dominic Stricker (20 ans/ATP 119). Il s’est en effet incliné en deux tie-breaks, perdus 2-7 et 7-9, face au Français Enzo Couacaud (27 ans/ATP 190).

Victorieux de 16 de ses 17 derniers matches, Leandro Riedi (20 ans/ATP 135) n’a pas pu continuer sur sa lancée. Le Zurichois s’est incliné 0-6 4-6 face au Tchèque Dalibor Svrcina (20 ans/ATP 219).

Enfin, la Grisonne Simona Waltert (22 ans/WTA 129) a perdu en deux sets face à la Canadienne Katherine Sebov (24 ans/WTA 191), qui s’est imposée 6-3 6-4.

Il n’y aura donc pas plus de cinq Suisses dans les tableaux principaux de l’Open d’Australie. Stan Wawrinka et Marc-Adrea Hüsler côté masculin, Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic chez les femmes.

