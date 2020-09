Dimanche électoral en Italie – Les trois enjeux de scrutins à haut risque La gauche joue gros en Toscane, qui risque de basculer à droite. Alors que le leadership de la Lega sera arbitré en Vénétie. Dominique Dunglas Rome

Le patron de la Ligue Matteo Salvini, qui espère remporter une victoire en Toscane, et son rival au sein de la Ligue, Luca Zaia, qui devrait être triomphalement réélu gouverneur en Vénétie. NurPhoto via AFP

Les Italiens voteront dimanche et lundi pour ratifier la réduction des parlementaires et élire les gouverneurs et les assemblées régionales de 7 régions. Deux scrutins apparemment sans liens et sans enjeux nationaux. Mais dans une Italie politique perpétuellement au bord de la crise de nerfs, la moindre secousse électorale peut faire s’écrouler les fragiles châteaux de cartes sur lesquels sont construits majorité et opposition.

Les Italiens vont-ils supprimer un tiers de leurs députés?

Avec 945 élus, 630 députés et 315 sénateurs, le parlement italien est, parmi les grandes démocraties, celui qui compte le plus de représentants par million d’habitants. La publication au début des années 2000 du Livre «La caste», qui dénonçait les privilèges et le coût exorbitant de la classe politique, a provoqué un vaste ressentiment antipolitique dans le pays. Le Mouvement 5 étoiles a fait de la réduction des parlementaires un de ses chevaux de bataille.

Dans un geste de grande abnégation, les parlementaires ont donc décidé de diminuer leur nombre d’un tiers (à 400 députés et 200 sénateurs), réduisant d’autant les chances d’être réélus. Mais de nombreux constitutionnalistes dénoncent une supercherie. Les économies invoquées ne se montent qu’à 57 millions d’euros, 0,007% de la dépense publique, moins d’un café par an par habitant.

«Je vote non. Le problème n’est pas le nombre de parlementaire mais qu’ils soient désignés par les partis sans liens avec les électeurs» Romano Prodi, Parti démocrate, ex-président du Conseil

Si les Italiens approuvent le référendum, un tiers des députés et sénateurs seront supprimés, une réforme portée par le Mouvement 5 étoiles. NurPhoto via AFP

Moins de parlementaires signifie moins de proximité entre les électeurs et les élus. Avec le mode de scrutin proportionnel actuel, les secrétariats des partis politiques choisiront tous les candidats. PD (Parti démocrate), M5S (Mouvement 5 étoiles), et Ligue ont donné pour consigne de vote le oui à la réforme.

Mais dans ces partis, des voix s’élèvent en faveur du non. «Je vote non, a ainsi déclaré Romano Prodi, figure tutélaire de la gauche. Le problème n’est pas le nombre de parlementaire mais qu’ils soient désignés par les partis sans liens avec les électeurs.» Seul le M5S est unanime pour le oui, espérant qu’une victoire du référendum fasse oublier la chute vertigineuse du mouvement dans toutes les élections politiques.

La gauche va-t-elle perdre la Toscane?

Sept régions sont en jeu. Le val d’Aoste est détenu par un parti autonomiste, 4 régions par la gauche, et 2 par la droite. Tous les sondages confirment les progrès de la droite. C’est donc l’ampleur de la défaite de la gauche qui sera analysée. Les Marches sont déjà perdues. Les Pouilles sont à risque.

«La gauche est nerveuse. Elle va devoir faire les valises» Matteo Salvini, chef de la Ligue, en campagne en Toscane

Mais «la mère de toute des batailles» se jouera en Toscane, bastion rouge depuis plus de 50 ans. La chute de la région serait un tremblement de terre qui entraînerait la démission de Nicola Zingaretti, le patron du PD. Le nom de son possible successeur, Stefano Bonaccini, est sur toutes les lèvres.

Or, sans Zingaretti, qui fut l’artisan de l’alliance avec le M5S, nul ne peut prédire l’avenir du gouvernement. Matteo Salvini ne s’y est pas trompé et a sillonné la région en déclarant: «C’est un vote concret, non idéologique. La victoire est à portée de main. La gauche est nerveuse. Elle va devoir faire les valises.»

La Vénétie va-t-elle couronner Luca Zaia, le rival de Matteo Salvini?

La victoire certaine de la Ligue en Vénétie cache un piège redoutable pour Matteo Salvini. Le gouverneur sortant, Luca Zaia, membre important de la Ligue, est certain de sa réélection avec un «score bulgare» dépassant 70%. Toutefois, s’ils votent la liste Zaia pour le gouverneur, les électeurs devront également voter pour un parti pour élire l’assemblée régionale. Un écart trop grand entre la liste Zaia et celle de la Ligue illustrerait ce que les sondages ont fait entrevoir.

Les provocations de Salvini, ses erreurs politiques qui lui ont fait quitter le gouvernement et son attitude négationniste à l’égard du Covid-19 ont lassé ses électeurs. Modéré, fidèle aux idéaux autonomistes de la Ligue, irréprochable dans la gestion de l’épidémie, Luca Zaia, «le nouveau doge», est plus populaire que le capitaine auprès de la base des électeurs de la Ligue. S’il rate le pari de conquérir la Toscane et que Zaia triomphe en Vénétie, le leadership du capitaine sera remis en question.

Tel le coup d’aile du papillon qui provoque un ouragan, les scrutins risquent de bouleverser le panorama politique de la péninsule.