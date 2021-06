Un oui net se dessine – Les trois leçons à retenir sur le vote contre le terrorisme Les Suisses veulent renforcer les moyens de la police au détriment des libertés individuelles. Voici pourquoi. Arthur Grosjean , Berne DÉVELOPPEMENT SUIT

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a réussi à convaincre la majorité de soutenir la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Peter Klaunzer/Keystone

Les Suisses vont approuver la nouvelle loi contre le terrorisme. Les dernières projections Tamedia donnent le oui gagnant à plus de 56%. À Genève, après le dépouillement de 95% des bulletins de vote, le oui l’emporte par plus de 57% des voix.

Quelles sont les leçons d’un résultat aussi net? En voici trois:

Le terrorisme plus menaçant que l’État policier

Les Suisses sont attachés à leurs libertés. Mais ils ne veulent pas non plus que cet attachement profite à des gens qui vomissent le système démocratique, consomment des vidéos de décapitation d’otages et menacent de poser des bombes ou de tuer des «infidèles». Voilà pourquoi ils ont accepté d’agir préventivement contre des personnes radicalisées tentées par le djihad.