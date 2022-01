Photo officielle 2022 – Les trois messages cachés de la photo du Conseil fédéral Le gouvernement voit l’avenir en rose dans une Suisse connectée. Mais la photo révèle bien d’autres choses. Arthur Grosjean

En regardant la photo officielle, on pense immédiatement à la «Vie en rose» d’Édith Piaf. Chancellerie fédérale suisse

«Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.» En regardant la photo officielle 2022, on voit que le Conseil fédéral piaffe d’impatience d’entrer dans cette nouvelle année, gonflé à l’hélium de l’optimisme et chaussé de ses lunettes roses.

Le message officiel vante une Suisse interconnectée par le réseau ferroviaire symbolisant aussi «l’unité dans la diversité» du pays. L’horloge rappelle la précision et l’excellence de la manufacture suisse.